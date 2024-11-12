* организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ

ДНР, 12 ноября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Бойцы националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) стали прощупывать российские передовые позиции, скидывая взрывчатку с дронов. Об этом 12 ноября рассказал командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Шмель.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, напротив позиции роты под Дзержинском (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике располагаются позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков «Азова».

«Тероборона сама по себе большой активности особо не проявляет. Попытки контратаковать предпринимают азовцы, в том числе совместно с теробороной. Выходят двойками-тройками, пытаются прощупать наши передовые позиции, но мы находим их точки и уничтожаем», — процитировало военного «РИА Новости».

Командир отметил, что бойцы батальона перестали разбрасываться беспилотниками. Теперь они не отправляют «птицу» в один конец, а скидывают с неё взрывчатку на позиции и ведут БПЛА обратно.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября украинские войска приступили к эвакуации мирного населения из города Константиновка в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Она находится менее чем в 10 км от Дзержинска, в котором российские войска постепенно освобождают дом за домом. Бойцы ВСУ отмечали, что для украинской стороны прорыв ВС РФ в Дзержинске обернётся «катастрофическими» последствиями.

27 октября президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные освободили две трети территории Дзержинска. По информации издания The New York Times, продвижение ВС РФ в районе города может отрезать позиции ВСУ от логистических маршрутов материально-технического обеспечения, что приведёт к обрушению обороны.