Константиновка, ДНР, 4 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Украинские войска приступили к эвакуации мирного населения из города Константиновка в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Об этом сообщили 4 ноября представители российских силовых структур.

Albert Koshelev/Global Look Press

«Данные объективного контроля свидетельствуют о том, что противник начал эвакуацию гражданских из Константиновки», — сообщили ТАСС в силовых структурах.

Сотрудники городской администрации и силовых ведомств, как отмечается, уже покинули город.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные считают Константиновку одним из ключевых для обороны населённых пунктов. Когда российские военные освободят город, перед ними откроется прямая дорога на Славянск и Краматорск.

Константиновка находится менее чем в 10 км от Дзержинска (украинское название — Торецк), в котором российские войска постепенно освобождают дом за домом. Для украинской стороны прорыв ВС РФ в Дзержинске обернётся «катастрофическими» последствиями, отмечали бойцы ВСУ.