Торецк, ДНР, 2 ноября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) опасаются прорыва российской армии в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за его «катастрофических» последствий. Об этом 2 ноября сообщила газета The New York Times.

Александр Река/ТАСС

По словам собеседников издания из числа военнослужащих ВСУ, дислоцированных в районе Дзержинска, продвижение Вооружённых сил РФ может повлечь обрушение всей обороны украинских войск.

«Если я потеряю эти позиции, то все подразделения в Торецке будут отрезаны от снабжения и материально-технического обеспечения, поскольку все логистические маршруты находятся позади меня», — заявил один из них.

Ещё одним ключевым для обороны ВСУ населённым пунктом бойцы называют Константиновку, после взятия которой российской армии откроется прямая дорога на Славянск и Краматорск.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября президент России Владимир Путин рассказал, что армия России уже освободила две трети города Дзержинска в ДНР. Глава государства уточнил, что российские военные также продвинулись под Красноармейском (украинское название — Покровск) на 5–6 км.

Путин также заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. При этом, добавил он, темпы наступления армии России нарастают.

1 ноября Вооружённые силы России освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР, 31 октября — населённый пункт Ясная Поляна, а 30 октября — село Кругляковка в Харьковской области. 2 ноября российские военные освободили населённый пункт Кураховка в ДНР.