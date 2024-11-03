Горловка, ДНР, 3 ноября, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Освобождение Дзержинска (украинское название Торецк) в Донецкой Народной Республике позволит обезопасить Горловку от обстрелов со стороны украинских войск. Об этом 3 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Для нас важным является Дзержинск, потому что оттуда наносятся удары, и мы это видим… по Горловке. Мы видим, сколько беды они приносят. Противник не считается с гражданским населением», — сообщил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, российские военные уверенно продвигаются в Дзержинске, освобождая дом за домом.

Он отметил, что продвижение Вооружённых сил России на кураховском и красноармейском направлениях, освобождение населённых пунктов, в том числе Курахово, и отдаление линии боевого соприкосновения от Донецка позволят существенно снизить возможности украинской артиллерии наносить удары по Петровскому и Кировскому районам города.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные освободили две трети территории Дзержинска. По информации издания The New York Times, продвижение ВС РФ в районе Дзержинска может отрезать позиции ВСУ в городе от логистических маршрутов материально-технического обеспечения, что приведёт к обрушению обороны.

3 ноября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Вишневое в ДНР. Как сообщили в силовых структурах, освобождение села приближает окружение Красноармейска (украинское название Покровск).