Москва, 30 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Украина пытается вернуть Донбасс из-за расположения на его территории огромного количества полезных ископаемых, доступ к которым необходим западным странам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Alexander Rekun/Global Look Press

«Почему киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс. Причина банальна: нужны деньги», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Председатель Совбеза отметил, что казна Украины постепенно опустошается. Власти страны пытаются вернуть доступ к полезным ресурсам, которые могут компенсировать потоки невозвратных денег.

«Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца», — добавил Медведев.

По его словам, ресурсная база полезных ископаемых на территории Луганской и Донецкой Народных Республик оценивается в 7,3 трлн долларов. Этот показатель составляет практически половину природных ресурсов Украины в её прежних границах.

Речь идёт о залежах угля и редкоземельных металлов. При этом полезных ископаемых в западной части Украины лишь на 734 млрд долларов, заключил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении целого ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины и поощрял геноцид населения.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина находится в трудном положении из-за сокращения помощи со стороны США. Он предположил, что «дыру» в бюджете перекроют другие доноры, но указал, что пока ни по одному из предполагаемых доноров нет подтверждений.