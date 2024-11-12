Киев, 12 ноября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. На Украине выстроились очереди у территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) на фоне проблем с продлением отсрочек по мобилизации у военнообязанных. Об этом 11 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным издания, проблемы возникли на фоне неполадок в приложении «Резерв+», специально созданном для уточнения и обновления военно-учётных данных.

«Возле ТЦК — огромные очереди за обновлением отсрочек. Девятого ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в «Резерв+» для отдельных категорий, но и там это многим не удаётся», — сказано в публикации.

Как видно на опубликованных изданием кадрах, очередь из мужчин можно видеть в Одессе. При этом отмечается, что обновить данные можно всего за семь дней.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Украинские СМИ ежедневно информируют о случаях насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны.

Так, 27 июля украинец попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Пограничники заметили его и задержали. Кроме того, на Украине в связи с повсеместной коррупцией существует возможность дать взятку ответственным лицам для побега с территории страны. По данным издания «Страна. ua», в августе размер взятки для мужчин призывного возраста достиг 21 тыс. евро.

10 ноября глава одной из украинских патронажных служб Елена Толкачёва призвала мужчин, не желающих вступать в ряды Вооружённых сил Украины, добровольно отказаться от гражданства.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда.