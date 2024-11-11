Таллин, 12 ноября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи передаст Украине Эстония в начале 2025 года. Об этом 11 ноября сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур на своей странице в социальной сети X.

ИА REGNUM Эстония

Певкур пояснил, что у него состоялась встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которой он заверил, что Эстония продолжит поддерживать Киев.

«По дороге в его офис я электронно подписал приказ о выделении нового пакета военной помощи, включающего одежду, стрелковое оружие и так далее», — отметил Певкур.

Глава минобороны Эстонии уточнил, что помощь поступит Украине уже в 2025 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на встрече с Зеленским в Киеве пообещал закончить до конца текущего года поставку 1 млн снарядов.

Боррель 14 октября призвал страны Евросоюза увеличивать военную помощь киевскому режиму из-за ухудшения ситуации для украинских формирований на поле боя. Ранее он заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не помогал Киеву.

Вашингтон в рамках последнего пакета помощи перед возвращением в Белый дом избранного президента Дональда Трампа намерен передать Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.