Вашингтон, 9 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Вашингтон в рамках последнего пакета помощи перед возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа намерен передать Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом 9 ноября со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Высокопоставленный чиновник американской администрации уточнил, что Пентагон направит Украине более 500 перехватчиков для противоракетных систем. По его словам, боеприпасы для украинской армии прибудут в ближайшие недели.

Как сообщало ИА Регнум, источник WSJ заявил, что министерство обороны США ограничено в запасе боеприпасов для истребителей F-16, которые оно может передать Украине. Также издание сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).

Сингх заверила, что о выделении новой военной помощи Украине объявят в ближайшее время. По её словам, Белый дом постарается как можно быстрее направить средства из-за опасений остановки поставок оружия с приходом новой администрации.

Украинская журналистка Диана Панченко 3 ноября заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправляет в штурмовые отряды украинских формирований даже специалистов, обслуживающих американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, что может лишить Украину противовоздушной обороны.