Вашингтон поставит Киеву снаряды для систем ПВО до возвращения Трампа
Вашингтон, 9 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Вашингтон в рамках последнего пакета помощи перед возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа намерен передать Киеву боеприпасы к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом 9 ноября со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Высокопоставленный чиновник американской администрации уточнил, что Пентагон направит Украине более 500 перехватчиков для противоракетных систем. По его словам, боеприпасы для украинской армии прибудут в ближайшие недели.
Как сообщало ИА Регнум, источник WSJ заявил, что министерство обороны США ограничено в запасе боеприпасов для истребителей F-16, которые оно может передать Украине. Также издание сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).
Сингх заверила, что о выделении новой военной помощи Украине объявят в ближайшее время. По её словам, Белый дом постарается как можно быстрее направить средства из-за опасений остановки поставок оружия с приходом новой администрации.
Украинская журналистка Диана Панченко 3 ноября заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправляет в штурмовые отряды украинских формирований даже специалистов, обслуживающих американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, что может лишить Украину противовоздушной обороны.