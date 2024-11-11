Киев, 12 ноября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Поставку 1 млн снарядов пообещал закончить до конца текущего года глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом глава евродипломатии написал 11 ноября в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский и Жозеп Боррель

Боррель находится в Киеве с трёхдневным визитом. На своей странице в соцсети глава евродипломатии уточнил, что его принял Зеленский, которому он объявил, что «ЕС выполнит целевой показатель поставки 1 млн снарядов к концу года».

Таким образом, задержка поставки помощи Украине составит не более десяти месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, приехавший с визитом в Киев, пожаловался в соцсети X, что провёл утро в бомбоубежище.

Боррель прибыл в Киев 9 ноября с официальным визитом, уже в пятый раз с начала украино-российского конфликта и в последний раз в качестве полномочного представителя ЕС. Боррель уходит на пенсию с 1 декабря, его сменит бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По его словам, цель приезда в Киев — обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

В октябре глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что суммарный объём помощи, которую Евросоюз оказал Украине, достиг 110 млрд евро. Он также отметил, что военные траты Евросоюза на Украину составили 42 млрд евро. По его словам, к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 млрд.

Боррель 14 октября призвал страны Евросоюза увеличивать военную помощь киевскому режиму из-за ухудшения ситуации для украинских формирований на поле боя. Ранее он заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не помогал Киеву.