Балашиха, Московская область, 12 ноября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух микроавтобусов. Об этом сообщило ГУ МВД по Московской области.

Telegram-канал ГУ МВД по Московской области

«Сегодня примерно в 19:00 около одного из домов, расположенных на Советской улице, произошло попутное столкновение трёх легковых автомобилей и двух микроавтобусов, двигавшихся по маршруту без пассажиров, после чего предполагаемый виновник покинул место ДТП, оставив машину», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время правоохранители ищут виновника аварии.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Воронеже в результате двух аварий по вине нетрезвого водителя повреждения получили 10 автомобилей. Пострадавших не было.

Похожий случай произошёл в подмосковных Мытищах 21 октября. Тогда женщина-водитель с внешними признаками алкогольного опьянения повредила во дворе одного из домов 10 припаркованных автомобилей. В результате серии ДТП никто не пострадал.