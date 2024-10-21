Мытищи, Московская область, 21 октября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В Мытищах Московской области женщина-водитель с внешними признаками алкогольного опьянения повредила во дворе одного из домов 10 припаркованных автомобилей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Кадр из Телеграм-канала «Подмосковная полиция»

Пострадавших в результате серии ДТП нет, сказано в сообщении.

«Женщина 1991 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «Киа», повредила десять припаркованных машин и покинула место ДТП. Сотрудниками полиции правонарушительница установлена и доставлена в территориальный отдел», — отметила пресс-служба.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении нарушительницы административные протоколы по ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Новосибирске в результате ДТП девушку выбросило из автомобиля на проезжую часть, а виновник столкновения скрылся с места происшествия. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

В июне в Благовещенске водитель минивэна сбил на большой скорости девятерых пешеходов. Погибли пять человек. Водителя автомобиля задержали. Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и выехал на тротуар. В сентябре суд приговорил мужчину к 14 годам колонии общего режима, а также запретил ему управлять транспортными средствами в течение трёх лет после отбытия основного наказания.