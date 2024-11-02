Воронеж, 3 ноября, 2024, 01:02 — ИА Регнум. В Воронеже в результате двух аварий по вине нетрезвого водителя повреждения получили 10 автомобилей. Об этом 2 ноября в Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Воронежской области.

Telegram-канал Госавтоинспекции Воронежской области

По данным ведомства, 37-летний водитель «Мерседес GL 500» на светофоре у площади Ленина столкнулся с «Фольксваген Поло», который затем столкнулся с автомобилями «Киа Сид» и «Лада Ларгус».

После этого водитель «Мерседес» покинул место ДТП и попал во вторую аварию на проспекте Революции, столкнувшись с автомобилем «Эксид», из-за чего произошло последующее столкновение с машинами «Хендай Гетз», «Хендай Солярис», «Фольксваген Джетта» и «Фольксваген Тигуан», уточняет пресс-служба регионального ГАИ.

«В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили у водителя «Мерседес GL 500» состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку. Нетрезвого водителя «Мерседеса» задержали.

Как передавало ИА Регнум, похожий случай произошёл в подмосковных Мытищах 21 октября. Тогда женщина-водитель с внешними признаками алкогольного опьянения повредила во дворе одного из домов 10 припаркованных автомобилей. В результате серии ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении нарушительницы административные протоколы по ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).