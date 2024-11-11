Варшава, 11 ноября, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Мы договорились провести встречу в США в ближайшие недели», — написал он в соцсети X.

Дуда заявил, что в ходе телефонного разговора с Трампом также поздравил его с «историческим возвращением к власти и уверенной победой на президентских выборах».

По его словам, Трамп передал наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Польши.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск публично отрёкся от своих прошлых высказываний, в которых обвинял Трампа в сотрудничестве с российскими спецслужбами. На пресс-конференции главы польского правительства журналистка Моника Рютке обратилась к нему и процитировала его заявления о «зависимости Трампа от российских спецслужб» и о том, что Трамп, возможно, «был завербован россиянами».

Туск, в свою очередь, заявил, что заявлений подобного характера «никогда не делал». Журналистка, задавшая этот вопрос, вскоре была лишена доступа на мероприятия с участием главы польского правительства.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что очень смешно наблюдать за тем, как ранее критиковавшие Трампа европейские политики теперь в страхе «целуют его ботинки».