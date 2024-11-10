Москва, 10 ноября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Очень смешно наблюдать за тем, как ранее критиковавшие избранного президента США Дональда Трампа европейские политики теперь в страхе «целуют его ботинки», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём аккаунте в соцсети Х.

Roman Naumov/Global Look Press Дмитрий Медведев

«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица представителей правящих кругов Европы, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь в страхе целуют ботинки своего нового покровителя», — указал он в публикации.

Многие европейские лидеры негативно высказывались в сторону Трампа, обвиняя его в сотрудничестве с российскими спецслужбами и называя российским агентом, однако теперь начинают отрекаться от своих слов.

Как передавало ИА Регнум, с избранием Трампа поздравили несколько мировых лидеров, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск публично отрёкся от своих прошлых высказываний, в которых обвинял Трампа в сотрудничестве с российскими спецслужбами. На пресс-конференции главы польского правительства журналистка Моника Рютке обратилась к нему и процитировала его заявления о «зависимости Трампа от российских спецслужб» и о том, что Трамп, возможно, «был завербован россиянами».

Туск в свою очередь заявил, что заявлений подобного характера «никогда не делал». Журналистка, задавшая этот вопрос, вскоре была лишена доступа на мероприятия с участием главы польского правительства.