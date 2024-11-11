Москва, 11 ноября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Немецкий журналист Хайо Зеппельт, признавший недостоверность своих заявлений о бизнесмене Алишере Усманове, дошёл в своей лжи до такого безумства, что её опровергли даже в США и в ФРГ. Это говорит о том, что такое «честный» спорт и «честная» немецкая журналистика. Об этом 11 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что речь идёт о бездоказательных обвинениях на немецком телеканале ARD в адрес Международной федерации фехтования (FIE) и её бывшего президента Алишера Усманова в том, что в этой структуре якобы функционирует «система подкупа судей».

«Сейчас вы этот репортаж в сети не найдёте, потому что он был удалён. Эта ложь была настолько вопиющей, что сам репортаж через месяц после выхода в эфир был запрещён Земельным судом Гамбурга со штрафом в 250 тыс. евро <…> сам Зеппельт упорствовал до ноября. Только сейчас он признал, что публично лгал в эфире немецкого телеканала», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что с 1997 года Зеппельт паразитирует на одной-единственной теме — проблеме допинга в спорте, и когда сюжеты о Восточной Германии изжили себя, он переключился на Россию. По словам дипломата, на этот раз он работал по заказу представителей американских фехтовальщиков.

«Это всё, что вам нужно знать о «честном» спорте и «честной» немецкой журналистике», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября немецкий телеканал ARD, выпустивший репортаж Зеппельта о якобы созданной Усмановым коррупционной системе в международном фехтовании, признал эти сведения недостоверными.

До этого Усманов подал в прокуратуру Кёльна заявление в отношении Зеппельта, обвинив того в распространении клеветы. Ранее германское издание Sport1.de и австрийская газета Krone. at убрали из материалов об Усманове сведения, опубликованные ARD.