Берлин, 12 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Бизнесмен Алишер Усманов, выигравший суд против немецкого телеканала ARD, намерен добиться для журналиста Хайо Зеппельта уголовного преследования за клевету. Об этом пишет 12 октября газета Bild.

Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder vi/Global Look Press Хайо Зеппельт

По информации издания, 8 октября Усманов подал заявление в отношении Зеппельта, известного антидопинговыми расследованиями, в прокуратуру Кёльна. Бизнесмен указал, что стал жертвой злостной клеветы и наговора.

В репортаже от 4 августа Зеппельт обвинил Усманова в подкупе и манипуляциях судейскими решениями на состязаниях по фехтованию на саблях. Журналист ARD не располагал никакими фактами, а лишь старался очернить репутацию бизнесмена, заявил адвокат Усманова Йоахим Штайнхёфель и назвал произошедшее «позором».

«Господин Зеппельт и [программа] ARD Sportschau не только нарушили основополагающие журналистские принципы и кодекс прессы. Но эти злонамеренные и низкие инсинуации заслуживают и уголовной ответственности», — цитирует газета Штайнхёфеля.

В кёльнской прокуратуре изданию сообщили, что в системе данных заявления от Усманова пока нет. Зеппельт заявил, что ему не известно об обращении Усманова в прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября земельный суд немецкого Гамбурга вынес судебный запрет на высказывания ARD об Усманове. Утверждения журналиста Зеппельта признали недопустимыми, основанными на подозрениях и нарушающими права личности. Постановление суда затронуло и телерадиокомпанию WDR, из ресурсов которой удалили репортаж о якобы созданной Усмановым в Международной федерации фехтования (FIE) «системе подкупа судей».

Российский бизнесмен руководил FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно отказался от полномочий президента организации.