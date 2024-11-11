Москва, 11 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Музыканты, внесённые в список иностранных агентов, не должны получать роялти за прослушивание продуктов их творчества в России. Такое мнение высказал 11 ноября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

unsplash

«Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) — музыка останется на стримингах. Слушать ее или нет — дело вкуса. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не будет», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Для подтверждения своих слов депутат сослался на проведённый им самим ранее опрос, согласно результатам которого 95% респондентов высказались против того, чтобы иноагенты получали деньги в России.

Как передавало ИА Регнум, Госдума в настоящее время прорабатывает законопроект об особом порядке выплат средств иноагентам, осуществляющим интеллектуальную деятельность. Спикер законодательного органа Вячеслав Володин заявил, что их обяжут открывать специальный рублёвый счёт. По мнению политолога Константина Симонова, данная мера обяжет вернуться в Россию тех иноагентов, которые уехали за рубеж, но продолжают зарабатывать деньги в стране.

Также Володин напомнил, что с 11 ноября в России досрочно прекратятся полномочия иноагентов в органах власти.