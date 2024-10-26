Москва, 26 октября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В России в ноябре вступают в силу новые законы, касающиеся мигрантов, иноагентов и блогеров. Об этом 26 октября сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Начнёт работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», ― написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

Также с 11 ноября досрочно прекратятся полномочия иноагентов в органах власти. Кроме того, Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Владельцы таких каналов, напомнил Володин, должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если они этого не сделают, то с 1 января 2025 года им запретят размещать предложения о финансировании и информацию о способах такой поддержки. По словам председателя Госдумы, это повысит безопасность в цифровой среде. С 21 ноября решения о приёме в гражданство РФ станут недействительными без присяги.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре вступил в силу закон об индексации пенсий военным и зарплат работникам федеральных учреждений на 5,1%.

Ещё один закон направлен на защиту прав граждан и касается деятельности платёжных агентов. Через них граждане вносят плату за коммунальные услуги, мобильную связь и многое другое. Прежде в этой сфере не было полного регулирования, что создавало угрозу прозрачности операций.

Также с 1 октября начал действовать закон о борьбе с «зеркалами» пиратских сайтов. Их копии будет напрямую блокировать Роскомнадзор.