Москва, 11 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Россия будет продолжать специальную военную операцию в ответ на попытки Франции и Великобритании добиться от США разрешения для Украины на удары дальнобойными ракетами. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации. Мы же в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — приводит его слова РБК.

Представитель Кремля отметил, что динамика в зоне боевых действий понятна и никакие отдельные виды вооружений изменить её уже не в состоянии.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября британская газета The Daily Telegraph написала, что власти Великобритании рассчитывают на положительное решение действующего президента США Джо Байдена до истечения срока его полномочий в январе 2025 года по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Отмечалось, что этот вопрос обсудят президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер на встрече в Париже.

29 октября газета The New York Times писала, что в сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон был ошеломлён тем, что США не разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, указал российский лидер. Он пояснил, что полётные задания в дальнобойные ракетные системы могут вносить лишь военнослужащие стран НАТО. Путин добавил, что РФ примет соответствующие меры, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

24 октября американский телеканал Fox News информировал, что разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали Белому дому не менять свою позицию по возможному разрешению Киеву наносить удары вглубь РФ западным оружием.