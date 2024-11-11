Вашингтон, 11 ноября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп, вступив официально в должность, в первый день своего президентства, вероятно, начнёт массовую депортацию мигрантов. Об этом 11 ноября сообщило агентство Associated Press (AP).

Eric Gay/AP/TASS

Издание напомнило, что Трамп пообещал не быть диктатором на посту президента, кроме первого дня. Также отмечается, что избранный президент уже обещал «в течение двух секунд» уволить специального прокурора Джека Смита, ранее возбудившего против него два уголовных дела.

Отмечается, новый глава государства планирует отменить политику предшественника Джо Байдена в сфере образования, а также уволить тысячи федеральных служащих, которых подозревает в тайной работе против него. Кроме того, он, скорее всего, помилует тех, кого осудили за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года в ходе массового недовольства сторонников Трампа его поражением на выборах 2020 года.

Инаугурация Трампа должна состояться 20 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, AP также предположило, что Трамп в течение первой недели после вступления в должность президента сможет устроить переговоры между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь избирательного штаба избранного штаба Трампа Кэролайн Ливитт 10 ноября заявила, что новый президент в течение первой недели намерен отменить 94 указа Байдена. Это коснётся распоряжений, целью которых была смена политического курса, заданного Трампа в период его первого президентства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя победу Трампа на выборах, отметил, что он говорит о переговорах, а не о желании нанести стратегическое поражение России. При этом представитель Кремля назвал нового американского лидера менее предсказуемым, чем его предшественники.