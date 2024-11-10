Москва, 10 ноября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о желании нанести стратегическое поражение России, чем выгодно отличается от действующей американской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

AP/TASS

По словам представителя Кремля, сигналы, исходящие от Трампа, можно расценивать позитивно. Во время предвыборной гонки кандидат-республиканец утверждал, что всё воспринимает через сделки, что он способен организовать сделку, ведущую к миру.

«По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации», — сказал Песков в видеофрагменте, опубликованном 10 ноября в Telegram-канале журналиста.

Что будет дальше — сказать трудно, добавил Песков. Он отметил, что итог президентских выборов в США вряд ли повлияет на то, как будет выстраиваться новый мир. Что касается линии уходящей американской администрации, которой руководят Джо Байден и Камала Харрис, то с ней всё понятно. Трамп в этом смысле менее предсказуем, сложно предсказать и то, насколько он будет следовать своим предвыборным заявлениям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков отметил, что новая администрация США под руководством Трампа может оказаться лучше предыдущей, если будет добиваться мира.

После выборов, состоявшихся в США 5 ноября, Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник 7 ноября сообщили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Киева к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.