Вашингтон, 11 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в первую неделю президентства намерен отменить 94 указа своего предшественника Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 10 ноября, рассказала пресс-секретарь штаба избранного главы государства Кэролайн Ливитт.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и [вице-президент] Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сообщила Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

По словам представителя штаба республиканцев, 94 указа Байдена, подписанные им в первую неделю президентства, привели США к кризису на границе и к экономическим проблемам.

«Трампа и переизбрали на пост президента, чтобы повернуть вспять задний ход, который [его указам придала] администрация Байдена и Харрис», — добавила Ливитт.

Накануне, 9 ноября, обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд написала, что Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем. Особенно явно это ощущается в отношении кризиса на Украине, сказано в материале. Израилю победа Трампа, скорее всего, будет выгодна, так как Трамп может предоставить ему большую свободу действий.

Так, в числе планов избранного американского лидера, по информации Associated Press, значится организация переговоров России и Украины по урегулированию украинского конфликта в первую неделю президентства. Трамп также планирует начать массовую депортацию мигрантов, уволить несколько тысяч федеральных служащих, которые, по его мнению, работают против него, и помиловать своих сторонников, арестованных за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года.