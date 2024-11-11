Берлин, 11 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп провели переговоры и обсудили отношения между двумя странами, а также «восстановление мира в Европе». Об этом 11 ноября сообщил пресс-секретарь главы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Jens Kalaene/DPA/TASS

«Они (Шольц и Трамп — прим. Ред) договорились вместе работать над тем, чтобы вернуть мир в Европу», — приводит его слова Tagesschau.

По словам Хебештрайта, немецкий лидер также подчеркнул готовность продолжать «многолетнее успешное сотрудничество между правительствами» Германии и США.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в западных СМИ распространилась информация о том, что Дональд Трамп на минувшей неделе позвонил президенту России Владимиру Путину. Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта. Кроме того, как сообщалось, он в частном порядке сигнализировал, что поддержал бы мирную сделку, при которой Россия сохранит за собой ряд бывших украинских территорий.

7 ноября издание The Wall Street Journal со ссылкой сообщило, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Украины к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.