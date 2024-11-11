ДНР, 11 ноября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Правительство Украины решило разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) из-за нехватки электроэнергии в стране. Об этом 11 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

В. С. Білецький

«Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно», — указано в материале.

Уточняется, что соответствующее решение власти приняли весной. К концу лета работы были почти полностью завершены.

Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ТЭЦ стала основным источником оборудования для других электростанций. По его словам, другого выбора у правительства не было, так как требовалось срочно укрепить энергетическую инфраструктуру перед морозами.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября украинский геополитический аналитик и ветеран Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Коваленко предположил, что из-за дефицита электричества на Украине могут появиться «города-призраки». По его словам, повреждённые электростанции невозможно отремонтированы в ближайшем будущем.

В сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества.

20 октября компания «Укрэнерго» объявила, что Украина на фоне нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти стран. Организация призвала граждан страны экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам России. Кроме того, российский глава также подчёркивал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.