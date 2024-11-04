Киев, 4 ноября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Предстоящая зима станет самой тяжёлой для Украины с момента начала спецоперации, из-за дефицита электричества в стране могут появиться «города-призраки», заявил украинский геополитический аналитик и ветеран Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктор Коваленко.

ТАСС/Felipe Dana

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнутся перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — приводит его слова американское издание Newsweek.

По словам аналитика, электростанции повреждены настолько серьёзно, что они не могут быть отремонтированы в ближайшем будущем.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что представители России и Украины якобы ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергообъектам. В публикации отмечалось, что, несмотря на некоторые якобы достигнутые договорённости, Киев планирует и дальше атаковать российские цели, пытаясь оказать давление на Москву.

Минобороны РФ неоднократно отмечало, что российские бойцы в ходе проведения СВО наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и объектам, которые противник использует в военных целях.

В период с 26 октября по 1 ноября Вооружённые силы России нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и инфраструктура военных аэродромов.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам. При этом он заявил, что прошлой зимой ВС РФ не наносили ответных ударов по объектам украинской энергетики исходя из гуманитарных соображений.