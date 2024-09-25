Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. На территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции, заявил 25 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский на Генассамблее ООН, выступление которого транслировалось на YouTube-канале офиса Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум ТЭС

«По состоянию на сегодняшний день уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — сказал он.

Помимо этого Зеленский добавил, что многие люди на Украине останутся без света зимой.

Ранее депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что жителям Украины нужно готовиться к худшему нынешней зимой. По её словам, полностью восстановить энергетику на контролируемой Киевом территории не выйдет, а потому украинцам стоит забыть о слове «безопасность» на время продолжения военных действий.

Агентство Bloomberg 31 августа написало, что Киеву нереально решить проблемы с отключением света до зимы и увеличить дополнительные энергетические мощности. По информации издания, из-за длительных отключений света и повреждений инфраструктуры Украину могут покинуть ещё 400 тыс. человек.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, отмечал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.