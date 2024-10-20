Киев, 20 октября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Украина из-за нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти стран. Об этом 20 октября сообщила компания «Укрэнерго».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объёмом 5000 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1290 МВт», — говорится в сообщении.

В компании вновь призвали граждан экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в своём докладе, что Украина предстоящей зимой может столкнуться с длительными отключениями электроэнергии, которые будут длиться по 20 часов в сутки.

25 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он также добавил, что многие люди в стране останутся без света зимой.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.