Москва, 11 ноября, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы, пытаясь завербовать российского пилота вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, предложили ему переправить его семью на Украину, сообщили 11 ноября в ФСБ.

ФСБ России. Кадр из видео

Как рассказал военный лётчик, перед перелётом его жена и дети должны были уехать на Украину.

«Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинёв, оттуда забирали бы машинами», — рассказал военный.

ФСБ 11 ноября сообщила, что украинские спецслужбы пытались завербовать российского военного лётчика с целью угона Ми-8МТПР-1. Ему пообещали от $600 до 750 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, российский лётчик рассказал, что на него через интернет вышел представитель украинских спецслужб и предложил угнать вертолёт. Кроме того, он проинструктировал пилота о том, как отравить экипажи других российских вертолётов.

ФСБ сообщила, что попытка угнать вертолёт ВКС РФ сорвана.