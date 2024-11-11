Москва, 11 ноября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Украинская военная разведка предлагала российскому лётчику от $600 до 750 тыс. долларов за угон вертолёта радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Об этом 11 ноября сообщили в ФСБ России.

ФСБ России. Кадр из видео

«Гуровец Сергей предлагал пилоту за угон вертолёта $600–750 тыс., а ещё трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства. — Прим. ред.) для всей семьи», — говорится в сюжете телеканала «Россия 24».

Украинский разведчик полагал, что вербует лётчика. Однако контрразведчики из ФСБ следили за агентом ГУР с ноября прошлого года.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ 11 ноября проинформировала о пресечении попытки главного управления разведки украинского минобороны организовать угон Ми-8МТПР-1. Российскому пилоту предлагалось пересечь линию боевого соприкосновения с украинской армией и перегнать вертолёт, заблаговременно перед этим отравив других членов экипажа. Представитель украинских спецслужб проинструктировал его, с помощью какого препарата это сделать.

В июле российский лётчик рассказал, что спецслужбы Украины пытались завербовать его для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Ему предложили катапультировать четырёх членов экипажа, фактически — убить. Спецслужбы Украины вышли на него в октябре 2023 года.