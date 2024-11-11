Воронеж, 11 ноября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Воронежской областью. Об этом 11 ноября сообщили в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В период с 06:50 до 07:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 ноября силы ПВО сбили над Курской и Белгородской областями в общей сложности 13 украинских беспилотников самолётного типа. Опасность атаки дронов объявляли в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

В ночь на 7 ноября силы ПВО перехватили более 10 беспилотников над тремя районами Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.