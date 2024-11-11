В трёх регионах России объявили опасность атаки БПЛА
Опасть атаки БПЛА объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях
Воронеж, 11 ноября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. В ночь на 11 ноября губернаторы Курской области Алексей Смирнов и Воронежской области Александр Гусев, а также Главное управление МЧС России по Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА на регионы.
«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Губернатор Курской области Смирнов объявил об опасности атаки БПЛА около 03:10 по местному времени (совпадает с мск). Он подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Около 03:55 мск губернатор Воронежской области в своём Telegram-канале сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства региона и МЧС.
Как передавало ИА Регнум, в течение суток 10 ноября силами противовоздушной обороны над территорией России уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи военные перехватили и уничтожили 23 беспилотника ВСУ, в период с 07:00 до 10:00 мск — 70 вражеских дронов, 34 из которых — над территорией Московской области. В вечерние часы силы ПВО обезвредили ещё два беспилотника в Белгородской области и один — в Курской области.