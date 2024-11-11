Воронеж, 11 ноября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. В ночь на 11 ноября губернаторы Курской области Алексей Смирнов и Воронежской области Александр Гусев, а также Главное управление МЧС России по Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА на регионы.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Губернатор Курской области Смирнов объявил об опасности атаки БПЛА около 03:10 по местному времени (совпадает с мск). Он подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Около 03:55 мск губернатор Воронежской области в своём Telegram-канале сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства региона и МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 10 ноября силами противовоздушной обороны над территорией России уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи военные перехватили и уничтожили 23 беспилотника ВСУ, в период с 07:00 до 10:00 мск — 70 вражеских дронов, 34 из которых — над территорией Московской области. В вечерние часы силы ПВО обезвредили ещё два беспилотника в Белгородской области и один — в Курской области.