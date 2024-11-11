Курск, 11 ноября, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили над двумя регионами в общей сложности 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что 12 воздушных целей обезврежено дежурными средствами ПВО в небе над Курской областью. Ещё один вражеский беспилотник уничтожен в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 ноября опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

В течение суток 10 ноября силами противовоздушной обороны над территорией России уничтожено 96 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи военные перехватили и уничтожили 23 беспилотника ВСУ, в период с 07:00 до 10:00 мск — 70 вражеских дронов, 34 из которых — над территорией Московской области. В вечерние часы силы ПВО обезвредили ещё два беспилотника в Белгородской области и один — в Курской области.