Молдавия, 11 ноября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В отношениях Молдавии и России заложен значительный потенциал, поэтому их следует развивать. Об этом 11 ноября заявила экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Ирина Влах

«Конечно, отношения между Молдовой и Россией необходимо улучшать и развивать, и это не просто политическое заявление, а вывод, к которому мы приходим, проанализировав общие интересы в различных сферах», — процитировало её «РИА Новости».

Политик отметила, что пока потенциал не реализован. Его следует использовать для улучшения условий жизни граждан обоих государств.

5 ноября Влах объявила о создании новой политической партии «Сердце Молдовы». В неё планируется пригласить всех, кто захочет внести вклад в развитие и будущее страны.

Как передавало ИА Регнум, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала действующий президент Молдавии Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей.

У бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что большинство населения в самой Молдавии голосовало не за неё.

6 ноября посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ. Ему был заявлен протест в связи с недружественными шагами Кишинёва в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ.