СМИ сообщили о вероятном постпреде США при ООН при администрации Трампа
CNN: Трамп предложил конгрессвумен Стефаник должность постпреда США при ООН
Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предложил члену Республиканской партии в палате представителей Конгресса от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций при его второй администрации. Об этом 10 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Дональд Трамп предложил республиканке Элизе Стефаник должность посла (постпреда. — Прим. ред.) США в ООН», — говорится в сообщении.
Таким образом, Элиз Стефаник может стать 32-м постпредом США при всемирной организации.
Отмечается, что конгрессвумен от штата Нью-Йорк является одним из ближайших союзников Трампа и крупным спонсором Республиканской партии.
При первой администрации Трампа после его победы на выборах в 2016 году соответствующую должность занимала Никки Хейли, претендовавшая на выдвижение в кандидаты в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. 9 ноября избранный президент сообщил, что Хейли не войдёт в состав новой администрации, как и бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предостерёг Трампа от лжесоюзников и сторонников жёсткой антироссийской линии, которые могут оказаться в его администрации и попытаться втянуть политика-республиканца в «вашингтонское болото».
10 ноября британское издание The Guardian со ссылкой на мнение экспертов сообщило, что переназначения в новом правительстве США могут быть выгодны американскому предпринимателю Илону Маску. Отмечалось, что таким образом Трамп, вероятно, может отблагодарить Маска за его крупную поддержку в ходе предвыборной гонки.