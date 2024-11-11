Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предложил члену Республиканской партии в палате представителей Конгресса от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций при его второй администрации. Об этом 10 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press Элиз Стефаник

«Дональд Трамп предложил республиканке Элизе Стефаник должность посла (постпреда. — Прим. ред.) США в ООН», — говорится в сообщении.

Таким образом, Элиз Стефаник может стать 32-м постпредом США при всемирной организации.

Отмечается, что конгрессвумен от штата Нью-Йорк является одним из ближайших союзников Трампа и крупным спонсором Республиканской партии.

При первой администрации Трампа после его победы на выборах в 2016 году соответствующую должность занимала Никки Хейли, претендовавшая на выдвижение в кандидаты в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. 9 ноября избранный президент сообщил, что Хейли не войдёт в состав новой администрации, как и бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предостерёг Трампа от лжесоюзников и сторонников жёсткой антироссийской линии, которые могут оказаться в его администрации и попытаться втянуть политика-республиканца в «вашингтонское болото».

10 ноября британское издание The Guardian со ссылкой на мнение экспертов сообщило, что переназначения в новом правительстве США могут быть выгодны американскому предпринимателю Илону Маску. Отмечалось, что таким образом Трамп, вероятно, может отблагодарить Маска за его крупную поддержку в ходе предвыборной гонки.