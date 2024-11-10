Лондон, 11 ноября, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Возможные изменения в правительстве США могут быть выгодны американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом 10 ноября написала британская газета The Guardian, приводя мнение экспертов.

Trevor cokley Илон Маск

Согласно статьи, в своей победе на президентских выборах Дональд Трамп обязан поддержке Маска. Вероятно, избранный глава государства захочет отблагодарить бизнесмена. В администрации Трампа, желая заручиться поддержкой Маска, могут аналогичным образом ослабить правила и переназначить чиновников в интересах миллиардера, считают эксперты.

Профессор бизнес-школы Колумбийского университета Гита Джохар уверен, что между Трампом и Маском произойдет взаимовыгодный обмен. В частности, это может положительно отразиться на выпуске беспилотных автомобилей компании Tesla. Кроме того, Национальное управление безопасности движения на дорогах США ведет расследование в отношении компании. При администрации Трампа преследование могут прекратить.

Как сообщало ИА Регнум, по сведениям телеканала CBS News, Трамп рассматривает несколько человек на ключевые посты в правительстве. Избранный президент США уже определился с руководителем администрации Белого дома, впервые аппарат возглавит женщина — Сьюзан Уайлс.

Сотрудничество между Илоном Маском и Дональдом Трампом началось с одного сообщения в соцсети, предположила газета The New York Times. Якобы Маск после консультаций с экспертами выяснил, что Трамп мог одержать победу в штатах Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания благодаря поддержке избирателей, склонных голосовать досрочно. После этого бизнесмен обратился к Трампу, который в тот момент ещё претендовал на пост главы Белого дома, и порекомендовал ему прекратить критику досрочного голосования, поскольку это грозило репутационными потерями. В тот же день Трамп разместил в своей соцсети Truth Social публикацию, где поддержал досрочное голосование как один из важных способов волеизъявления граждан.