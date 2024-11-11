Каир, 11 ноября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Российские туристы получили различные травмы в результате дорожной аварии в Египте. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщили 10 ноября в посольстве РФ в Каире.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл утром 9 ноября по пути из Шарм-эш-Шейха в Каир. Автобус с отдыхающими перевернулся, в числе пассажиров были 30 россиян.

«После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырёх человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца», — уточнили в Telegram-канале дипмиссии.

Консульские сотрудники держат на контроле ситуацию с российскими туристами, оказывают содействие соотечественникам, заверили в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, по данным новостного портала Cairo24, не менее 41 человека, в том числе российские туристы, пострадали 9 ноября в результате ДТП с автобусом в районе города Рас-Сидр в египетской провинции Южный Синай. Кроме россиян в салоне были украинские туристы, три гражданина Казахстана, четыре египтянина и три азербайджанца.

Вечером 14 сентября случилось ДТП с автобусом на трассе Суэц — Каир в Египте. По предварительным данным, в автобусе было 43 туриста разных национальностей и четыре египтянина, включая водителя. Все они пострадали. Погибших не было. По одной из версий, авария произошла из-за превышения скорости.