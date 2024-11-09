Каир, 9 ноября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. По меньшей мере 41 человек, в том числе российские туристы, пострадали в результате ДТП с автобусом в районе города Рас-Сидр в египетской провинции Южный Синай. Об этом 9 ноября сообщил новостной портал Cairo24.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате опрокидывания автобуса в Рас-Сидре пострадал 41 человек, в том числе 31 российский и украинский турист», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия немедленно выдвинулись машины скорой помощи, пострадавших доставили в больницы. В числе пострадавших, помимо российских и украинских туристов, три гражданина Казахстана, четыре египтянина и три азербайджанца.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября Ассоциация туроператоров России сообщила, что в Турции двое россиян пострадали в ДТП с автобусом, направлявшимся из Анталии в Аланию. Транспортное средство врезалось в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги. Всего в результате аварии пострадали 12 человек. Пострадавшим оказали помощь на месте, после чего их доставили в медучреждения.

В ночь на 8 октября в турецком курортном городе Фетхие несколько российских туристов пострадали в результате дорожного происшествия. Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся по дороге в аэропорт Даламана. Пассажиры получили лёгкие травмы.