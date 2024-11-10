Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от посещения публичных крупных мероприятий за рубежом на предстоящей неделе. Об этом 10 ноября сообщило издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Израиль предупреждает своих граждан держаться подальше от мероприятий за рубежом… в связи с серией нападений на болельщиков «Маккаби Тель-Авив», последовавшей после матча в Амстердаме», — говорится в сообщении.

В частности, СБ Израиля призвал граждан избегать посещения футбольного матча Лиги наций УЕФА между сборными Израиля и Франции в Париже 14 ноября. Также в распространённом заявлении говорится, что израильтянам рекомендуется избегать идентификации себя как граждан Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее испанское агентство EFE сообщило, что власти Франции планируют привлечь до четырёх тысяч сотрудников спецслужб для охраны порядка на матче между сборными Франции и Израиля. Согласно заявлению Елисейского дворца, матч на парижском стадионе «Стад-де-Франс» планирует посетить президент республики Эммануэль Макрон.

8 ноября стало известно, что на болельщиков футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» после матча с «Аяксом» в Амстердаме была совершена серия нападений, в результате чего пострадали как минимум 10 граждан Израиля. Полиция арестовала около 30 человек.

В связи с произошедшим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о планах развернуть в Нидерландах свою спасательную миссию, однако спустя несколько часов стало известно, что операция проведена не будет. После нападений на израильских граждан власти Амстердама ввели запрет на проведение демонстраций 9 и 10 ноября и объявили о введении дополнительных мер безопасности.