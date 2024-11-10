Вашингтон, 10 ноября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки представило новую оценку ситуации в Курской области для Вооружённых сил Украины, охарактеризовав пессимистичными для Киева утверждениями. Об этом 10 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

ИА Регнум

«В новой оценке США сделан вывод о том, что Россия сосредоточила свои силы на приоритетном для себя востоке Украины. Это позволяет Москве оказывать давление на нескольких направлениях одновременно», — говорится в материале.

Отмечается, что Вооружённые силы России постепенно и уверенно освобождают территории в приграничных районах Курской области без необходимости проводить масштабное наступление. Представители разведсообщества США полагают, что Россия неуклонно наращивает давление как в Курской области, так на востоке Украины.

По мнению неназванного западного чиновника, внезапное вторжение украинских формирований в Курскую область оказало негативный эффект на численность и боеспособность подразделений ВСУ в Донбассе, ставших уязвимыми для наступательных действий российских войск.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, план киевского режима по вторжению в Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Игорь Кириллов, в захвате объекта должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ.

Киев неоднократно выступал с заявлением, что вторжение в Курскую область связано с попыткой отвлечь ВС России от наступления в Донбассе. При этом, как сообщило издание NYT, российские военные в зоне проведения специальной военной операции в течение октября освободили свыше 414 квадратных километров, включая стратегические города Угледар и Селидово, что стало рекордным продвижением с лета 2022 года.

4 ноября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Курская область будет зачищена от ВСУ.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 10 ноября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 31 тысячи военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1102 боевые бронированные машины, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также 11 пусковых установок ЗРК.