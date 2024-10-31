Вашингтон, 31 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последний месяц освободили самую крупную территорию с лета 2022 года. Об этом 31 октября написала американская газета The New York Times.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Флаг России в освобождённой Авдеевке

По информации издания, в октябре российские военные освободили свыше 160 кв. миль (257 кв. км) территории в Донбассе, включая стратегические города Угледар и Селидово, являвшиеся опорой обороны украинской армии.

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате войска ВСУ [Вооружённых сил Украины] оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций», — говорится в публикации

По мнению опрошенных газетой экспертов, эти военные успехи позволят армии России обезопасить фланги перед наступлением на Красноармейск (украинское название Покровск), являющийся для украинских войск ключевым логистическим центром в Донбассе.

Военный эксперт из финской Black Bird Group Паси Паройнен заявил в беседе с газетой, что ВС России освободили половину всех территорий в 2024 году за последние три месяца. Он отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса для ВСУ быстро ухудшается.

Эксперт также сравнил постоянные атаки армии России на позиции украинской армии с «постоянной игрой в «бей крота», когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними успевают справляться. Такая тактика позволяет российским военным вести быстрое продвижение вперёд везде, где они выискивают слабое место противника, добавил Паройнен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября российские военные освободила населённый пункт Ясная Поляна в ДНР. Украинские формирования за сутки потеряли на этом направлении до 100 боевиков, две бронированные машины, шесть автомобилей и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

ВС России 30 октября освободили село Кругляковка в Харьковской области. Группировка войск ВС России «Центр» 29 октября освободила от ВСУ город Селидово в ДНР. Ранее в этот же день российская армия освободила от украинских боевиков населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

Президент РФ Владимир Путин 27 октября заявил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации. Глава государства подчеркнул, что темпы наступления увеличиваются.