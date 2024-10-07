Москва, 7 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. План киевского режима при нападении на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. Об этом 7 октября сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Курская АЭС

«Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС», — приводит слова Нарышкина сайт СВР.

Он добавил, что в случае если бы ВСУ удалось захватить станцию, то Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

По данным главы ведомства, американские разведывательные спутники начиная с марта 2024 года значительно активизировали съемку объектов на российских территориях, граничащих с Украиной, особо уделив внимание ситуации в Курской и Белгородской областях.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ неоднократно пытались нанести удар по Курской АЭС. Украина сознательно атакует Курскую атомную электростанцию, планируя в дальнейшем её захват. Этому способствовала занятая Западом беспринципная «страусиная позиция» по игнорированию атак Киева Запорожской АЭС, заявил 28 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с провокациями ВСУ 27 августа посетил Курскую АЭС. Он заявил, что на станции возникла опасность ядерного инцидента.

Ещё в августе британский эксперт Александр Меркурис предположил, что ВСУ, вероятно, планировали попытаться пойти на Курскую АЭС из-за своего критического положения на фронте.