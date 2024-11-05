Москва, 5 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В захвате Курской атомной электростанции (АЭС) должны были участвовать 20 тыс. военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 ноября на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, добавил он, украинская армия планировала задействовать 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кириллов подчеркнул, что захват Курской АЭС был одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области.

«Министерству обороны РФ стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация», ― указал генерал.

Однако, по его словам, ситуация с большой долей вероятности могла бы развиваться по совершенно другому сценарию. С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, подчеркнул Кириллов.

Как передавало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 7 октября сообщил, что план киевского режима при нападении на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. Он добавил, что если бы ВСУ это удалось, то Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

23 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не располагают ресурсами для попыток прорваться к Курской АЭС.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что Украина, вероятно, планировала попытку пойти на Курскую АЭС из-за критического положения на фронте. Однако, по его словам, авантюра киевского режима не сработала, в результате чего ВСУ несут очень большие потери.

Глава киевского режима Владимир Зеленский при этом заявил, что Украина «могла бы захватить» Курскую АЭС, но не захотела этого делать.

Подразделения Вооружённых сил Украины вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. Наступление украинской армии в Курской области остановилось примерно в 35 км от АЭС.

Кириллов сообщил, что после неудачной попытки захватить Курскую АЭС киевский режим планировал операцию «Короткое замыкание» по захвату Запорожской атомной электростанции, однако Вооружённые силы России эти планы сорвали.