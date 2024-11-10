Москва, 10 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. За время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 31 090 военнослужащих, проинформировал 10 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин», — сообщили в Минобороны.

Также ВС России уничтожили три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы и 10 автомобилей противника. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, Минобороны сообщило, что ВС России за сутки отразили 11 контратак ВСУ под Курском. При этом противник потерял до 90 военных убитыми и ранеными, трое украинских бойцов сдались в плен. В числе потерь в технике — три танка.

25 октября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг украинских подразделений в Курской области и сжимают его, успешно отражая все попытки контрнаступления противника. ВСУ, отметил он, потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями.