Одесса, Украина, 10 ноября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата, сообщила 10 ноября «Страна. ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Global Look Press/Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com

По этим данным, на работника ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское наименование военкомата) напали у его дома в поселке Любашовка. Мужчина несколько раз ударил военкома неизвестным предметом и скрылся.

Военкома доставили в больницу с открытым переломом ноги, ранами и ушибами, сказано в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего. Официально эта информация не подтверждалась, отметило издание.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

В частности, сообщалось, что в Одессе убили бизнесмена Геннадия Бейбутяна, помогавшего ТЦК проводить насильственную мобилизацию. В Полтаве у дома сотрудницы военкомата, по данным СМИ, установили растяжку с гранатой Ф-1. Также сообщалось, что в Киеве из-за рассылки повесток подожгли два отделения «Укрпочты».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.