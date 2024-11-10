Молдавия, 10 ноября, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Власти Молдавии просят «Газпром» заранее внести ясность по вопросу о поставках газа через территорию Украины, заявил 10 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Павел Львов/РИА Новости

По украинскому транзитному маршруту российский газ получают Молдавия, Приднестровье, Словакия, а также Австрия и Италия.

«Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты», — сказал Парликов журналистам.

У «Газпрома» и «Молдовагаза» есть контракт на поставку топлива, отметил он. Парликов добавил, что уже написал в российскую компанию соответствующий запрос, но ответ пока не получил.

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти Молдавия заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024-го, отмечал президент РФ Владимир Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил президент.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, отмечал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.