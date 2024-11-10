Киев, 10 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп поручит своему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу решение вопроса по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своём YouTube-канале.

Aaron Schwartz/Global Look Press Джей-Ди Вэнс

«Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним Востоком», — сказал он.

По словам Старикова, не стоит ожидать моментального завершения украинского конфликта сразу после инаугурации Трампа 20 января 2025 года, однако администрация нового президента может начать предпринимать политические шаги по снижению уровня напряжённости на Украине.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.