Берлин, 20 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Как бы ни окончился конфликт на Украине, российская армия выйдет из него сильнее, чем была. Об этом 20 октября заявил главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Российские вооружённые силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт. К концу конфликта, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня», — сказал он.

По его словам, у НАТО будет противник с реальными навыками, массой войск и «чёткими намерениями».

Также он заявил, что Россия является «постоянной угрозой» для НАТО и для безопасности Европы в целом, потому что «Москва всё чаще вступает в сговор с такими игроками, как Пекин и Пхеньян».

Как передавало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.

Российский лидер также отметил, что ВСУ не в состоянии быстро менять программное обеспечение своих ударных вооружений и электронных средств подавления, а также не могут использовать высокоточные и дальние средства поражения, которых у них не имеется. При этом Путин подчеркнул, что, в отличие от украинских формирований, армия России сама воюет, сама создаёт военные продукты и программное обеспечение.

Ранее Путин не раз опровергал заявления, будто Россия планирует напасть на страны НАТО. Он отметил, что у Москвы нет для этого ни военных, ни политических, ни экономических причин. Глава государства подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь конкурента в лице РФ.