Киев, 2 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в настоящее время ведут одно из мощнейших наступлений за всё время украинского конфликта. Об этом 2 ноября заявил главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам главкома ВСУ, ранее он провёл встречу с представителями армии Чехии и проинформировал чешских военных о ситуации на передовой, которая продолжает быть сложной для его украинской армии.

Сырский также отметил, что продолжающиеся сейчас на отдельных направлениях активные бои требуют постоянного обновления ресурсов украинских формирований.

«ВСУ сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала … [конфликта на Украине]», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 ноября американская газета The New York Times (NYT) написала, что боевики украинских формирований боятся катастрофы из-за возможности прорыва российских военных около города Дзержинска (украинское название — Торецк). Один из офицеров ВСУ заявил изданию, что в случае потери позиций в районе города бойцы украинской армии будут отрезаны от снабжения и логистики.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 31 октября рассказал, что Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт для подавления паники среди своих подчинённых. По его словам, Киев официально пытается представить эту поездку как плановую рабочую.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских боевиков обрушился под напором армии России. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.

Президент России Владимир Путин 27 октября рассказал, что ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства отметил, что темпы наступления российских военных увеличиваются.