Париж, 10 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Франция намерена поставить киевскому режиму дополнительную партию ракет SCALP, чтобы дать ВСУ возможность наносить удары «за пределами линии фронта», заявил 10 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

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В интервью газете Le Journal du Dimanche Лекорню также анонсировал поставку в Киев ракет Mistral для средств противовоздушной обороны.

«Мы снова будем поставлять ракеты Mistral, в частности для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, я в последние дни подписал распоряжение о передаче новой партии из около десяти ракет SCALP», — сказал Лекорню.

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее пообещал поставку этих вооружений главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Франция продолжит оказывать Киеву военную поддержку, в том числе для того, чтобы киевский режим мог рассмотреть «политические решения», отметил Лекорню, не уточнив, что именно он имеет в виду. Также он заявил, что Париж намерен укреплять ВСУ, в том числе готовя военнослужащих, и после завершения военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в мае руководители киевского режима обратились к администрации США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Аналогичные обсуждения идут и в ряде европейских стран, включая Францию.

13 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, ведь такие удары технически могут наноситься только военнослужащими стран НАТО, отметил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября президент предложил обновить ядерную доктрину России. Агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.