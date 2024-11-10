Москва, 10 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Попытка украинской бобслеистки Лидии Гунько оправдать за допинг негативными высказывания в адрес России выглядит комично. Об этом 10 ноября заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Pavlo_bagmutukrinform/Global Look Press Лидия Гунько

«Это просто смешно <…> И прикрываться политической позицией, ещё и приплетая сюда Россию ― всё это выглядит несерьёзно», ― подчеркнул в беседе с ТАСС парламентарий.

Свищев подчеркнул, что нарушение антидопинговых правил несёт одинаковые для всех последствия. При этом он признался, что был приятно удивлён тем, что CAS не стал на реагировать оправдания спортсменки.

Как сообщало ИА Регнум, во время зимней Олимпиады 2022 года в Пекине во взятой у украинской атлетки допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон, которое относится к классу стероидов. При этом на соревнованиях Гунько заняла последнее по счёту 20-е место.

После выявленного нарушения Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проводило разбирательство. Спортсменка предположила, что запрещённое вещество могло попасть в организм после употребления загрязнённой биологически активной добавки.

Решив получить снисхождение от Спортивного арбитражного суда (CAS), спортсменка заявила, что имеет негативную позицию по отношению к России. Она утверждала, что получала угрозы после сделанных ею политических заявлений на Олимпиаде. Кроме того, она заявила о вмешательстве внешних сил в деятельность ITA, а также поставила под сомнение правдивость и прозрачность проведённого антидопингового анализа.